Internacional

Cae mujer por ocultar cuerpo de su madre para cobrar pensión

El cuerpo fue hallado en el patio de una vivenda, pero se presume que la pareja mantuvo el cadáver en un congelador para detener su descomposición

Autoridades de Israel detuvieron a una mujer por presuntamente ocultar el cuerpo de su madre para seguir cobrando su pensión.

La mujer de 93 años, fue sobreviviente del Holocausto, por lo que era acreedora de benedificios sociales tras escapar con vida de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial.

Familiares expresaron su preocupación cuando la hija afirmó a la policía que su madre falleció en abril del 2024, pero que fue enterrada en otra ciudad por el conflicto en Oriente Próximo.

Quien apoyo a la mujer fue su pareja, quien posteriormente se suicidó al descubrirse que él fue el encargado de esconder a la víctima.

El cuerpo fue encontrado en el patio de una vivenda. Sin embargo, se presume que la pareja mantuvo el cadáver dentro de un congelador para detener su descomposición.

La ahora detenida podría enfrentar cargos por fraude, interferencia en la investigación y omitir el dar aviso sobre el deceso de su progenitora. 


