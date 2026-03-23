Irán niega diálogo con EUA y advierte que seguirá ofensiva

Autoridades iraníes negaron que existan conversaciones en curso con Estados Unidos, en respuesta al anuncio hecho por el presidente Donald Trump sobre supuestos avances diplomáticos.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, citó a un alto funcionario de seguridad para rechazar cualquier acercamiento.

“No ha habido ni hay negociaciones en curso”, afirmó la fuente, al tiempo que calificó de “guerra psicológica” las declaraciones provenientes de Washington.

Lee la nota completa: Pausa Trump ataques contra Irán tras diálogo 'productivo'

Estrecho de Ormuz seguirá cerrado

Teherán también dejó claro que no modificará su postura respecto al estrecho de Ormuz, punto estratégico para el transporte de petróleo a nivel mundial.

Según la misma fuente, la vía marítima no volverá a operar con normalidad en el corto plazo, lo que mantiene la presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Mensajes indirectos, pero sin diálogo formal

Aunque Irán reconoció que Estados Unidos ha enviado mensajes a través de intermediarios, descartó que esto represente un proceso de negociación formal.

“Irán continuará con su defensa hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”, señaló el funcionario, dejando claro que la prioridad es responder militarmente ante cualquier amenaza.

Rechazo al ultimátum de Trump

La postura iraní surge horas después de que Trump anunciara una pausa de cinco días en ataques contra infraestructura energética, argumentando avances en el diálogo.

Sin embargo, desde Teherán interpretaron esa decisión como un retroceso de Washington ante las advertencias militares iraníes. Además, rechazaron el nuevo plazo impuesto por Estados Unidos.

“El ultimátum de cinco días significa la continuación del plan para cometer agresiones, y nuestra respuesta será firme”, indicó la agencia Tasnim.

En días recientes, Irán advirtió que cualquier nuevo ataque a su infraestructura energética provocará una respuesta sin “ningún tipo de contención”, y aseguró que hasta ahora solo ha utilizado una parte de su capacidad militar.

Comentarios