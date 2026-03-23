Irán no dejará que Estados Unidos acabe la guerra 'sin castigo'

Mohsen Rezaei, asesor militar principal del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei, aseguró que el conflicto continuará hasta que Irán sea completamente indemnizado por los daños sufridos, pese a que Estados Unidos estaría buscando retirarse, según fuentes cercanas.

Durante un mensaje televisado el lunes, Rezaei afirmó que su país no detendrá las hostilidades hasta que se eliminen todas las sanciones económicas y se establezcan garantías internacionales con carácter legal que eviten futuras intervenciones estadounidenses en territorio iraní.

“Nuestras fuerzas armadas continúan operando con firmeza. Además, el proceso de liderazgo, con la designación de un nuevo dirigente, se mantiene sólido bajo su control”, expresó.

El asesor también sostuvo que, en la práctica, la guerra había concluido hace más de una semana y que Washington estaba dispuesto a frenar las acciones y avanzar hacia un alto el fuego. Sin embargo, señaló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría impulsado la continuación del conflicto.

Asimismo, indicó que, después del día 15, Estados Unidos reconoció que no tenía posibilidades de ganar la guerra.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicó en X que la población exige un “castigo total y ejemplar” para los responsables de la agresión.

Trump busca acercamientos tras cambio de postura

En la cuarta semana del conflicto, Donald Trump declaró que existen “avances importantes” en las negociaciones con Irán, luego de reuniones que se prolongaron hasta la noche del domingo con dos de sus principales enviados.

El mandatario estadounidense mencionó la participación de Steve Witkoff y Jared Kushner en las conversaciones, aunque no reveló con quién están dialogando del lado iraní. No obstante, medios estatales iraníes, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, negaron que exista comunicación con Washington.

Trump también afirmó que los contactos se retomaron poco después de que amenazara con atacar la infraestructura energética iraní.

“Teníamos previsto atacar algunas de sus plantas eléctricas mañana, pero no lo haremos; lo pospondremos”, comentó durante un evento en Tennessee. “Esperamos no tener que llegar a ese punto y lograr un acuerdo beneficioso para todos”.

Anteriormente, Trump había advertido que ordenaría ataques contra instalaciones clave si Irán no reabría el estrecho de Ormuz antes del lunes. Esto provocó la reanudación del diálogo desde la noche del sábado, con negociaciones más profundas el domingo.

“Creo que las conversaciones van muy bien. Ellos quieren la paz”, concluyó.

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