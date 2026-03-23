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Internacional

Lego iraní desafía ultimátum de Trump en un video viral

Un corto animado difundido por medios muestra el poder naval de Irán con bloques tipo Lego, en respuesta al pedido de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz

  • 23
  • Marzo
    2026

En medio de las tensiones recientes en Medio Oriente, un corto animado al estilo de los famosos bloques de Lego se ha vuelto viral como respuesta a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a Irán que reabriese el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días.

El video, difundido por la agencia estatal iraní Tasnim y otros canales vinculados a la Guardia Revolucionaria, recrea con minucioso detalle el poderío naval de Irán, incluyendo barcos de guerra, submarinos, minas navales y misiles costeros, todo presentado con figuras y escenarios que imitan los bloques de Lego.

Un mensaje claro y desafiante

En la animación, figuras estilo Lego representan a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en situaciones satíricas: presionando botones para atacar o enfrentando humillaciones ante la resistencia iraní.

El corto enfatiza que Teherán no cederá ante el ultimátum y que cualquier agresión podría desencadenar contraataques devastadores.

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Algunos clips incluso amplían la narrativa a posibles ataques sobre infraestructuras estratégicas de la región, como aeropuertos y embajadas, reforzando un tono propagandístico y de advertencia frente a Washington.

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Contexto estratégico

Irán advirtió este sábado que podría cerrar completamente el estrecho de Ormuz y lanzar represalias contra intereses estadounidenses en la región si Donald Trump ordena ataques contra sus centrales eléctricas.

Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, señaló que la respuesta incluiría ataques a infraestructuras en Israel y destrucción de centrales eléctricas en países que alojen bases de Estados Unidos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró en X que “la ilusión de borrar a Irán del mapa muestra desesperación frente a la voluntad de una nación que hace historia”.

El paso estratégico, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, mantiene los precios del barril de Brent en $112.91 dólares, el nivel más alto desde julio de 2022.

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Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están debilitadas y que Estados Unidos podría incluso enviar tropas para proteger la isla de Jarg, principal terminal de exportación de crudo iraní.

Bessent añadió que el sistema de mando iraní está en caos y que gran parte de los ataques que se observan son de “lobos solitarios”.

El Ejército israelí bombardeó instalaciones militares y de inteligencia en Teherán, así como viviendas y puentes en el sur del Líbano sobre el estratégico río Litani, aislando la ciudad de Tiro.

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró estas acciones “el preludio de una invasión terrestre”. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país está “aplastando al enemigo y ganando la batalla”, invitando a otros países a sumarse a la ofensiva.



 


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