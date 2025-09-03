Cerrar X
Internacional

Califica Ucrania como inaceptable la reunión propuesta por Putin

Funcionario rechazó posible encuentro entre líderes de Ucrania y Rusia, a pesar de que siete países se encuentren dispuestos a ser anfitriones de su reunión.

  • 03
  • Septiembre
    2025

El ministro de Exteriores de Ucrania calificó como inaceptable la propuesta formulada por Vladímir Putin de reunirse con su homólogo Volodímir Zelenski en Moscú.

“Ahora mismo, al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra”, exclamó el ministro.

El funcionario calificó estas opciones como serias y reafirmó la disponibilidad del presidente de que la reunión tenga lugar en cualquier momento y lugar.

“Pese a ello, Putin sigue enredando a todos haciendo propuestas que sabe que son inaceptables”, apuntó.

Agregó que solo un incremento de la presión internacional sobre Rusia hará que Putin "se tome finalmente en serio" el proceso de la paz que trata de impulsar Estados Unidos.

 

 


Comentarios

