Casa Blanca lanza pagina web para 'desmentir' medios críticos

Este martes la Casa Blanca lanzó una página web con el objetivo de señalar y desmontar los supuestos bulos difundidos por medios de comunicación sobre la Administración de Trump.

Esta iniciativa sigue la retórica del propio mandatario estadounidense, quien suele atacar tanto a los medios que realizan preguntas incómodas, a los cuales descalifica como "fake news".

Entre los primeros señalados como "infractores mediáticos de la semana" fueron la cadena CBS News y los periódicos The Boston Globe y The Independent. Además, los periodistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes, que trabajan para dichos medios, también fueron señalados.

Con ese señalamiento, la Casa Blanca se refiere a la cobertura "polémica" de dichos medios que se generó después de que Donald Trump acusara de "comportamiento sedicioso" a seis legisladores demócratas tras la publicación de un vídeo en el que instaban a la comunidad militar a no acatar "órdenes ilegales".

Además, la Casa Blanca también aseguró que estos medios incurrieron en "tergiversación y omisión de contexto" al informar sobre estos hechos.

"El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia", afirma el portal.

Por último, la Administración de Trump hizo un llamado para que apoyen el portal con el envío de artículos "sesgados o innegablemente falsos", con los cuales actualizarán la página.

El lanzamiento de esta plataforma se da poco tiempo después de la polémica de Donald Trump al insultar a una reportera con la frase "silencio, cerdita" cuando esta le preguntó por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Tras este incidente, Trump calificó a la periodista Mary Bruce, de la cadena ABC, como una "pésima reportera" durante una rueda de prensa en la Sala Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

Por su parte, la Casa Blanca justificó esta declaración como una muestra de su "transparencia" y "honestidad".

Comentarios