Cerrar X
Casa_Blanca_a07b72936c
Internacional

Casa Blanca lanza pagina web para 'desmentir' medios críticos

La Administración de Trump lanzó un portal para señalar supuestos bulos de medios y periodistas, en medio de críticas por ataques a la prensa

  • 02
  • Diciembre
    2025

Este martes la Casa Blanca lanzó una página web con el objetivo de señalar y desmontar los supuestos bulos difundidos por medios de comunicación sobre la Administración de Trump.

Esta iniciativa sigue la retórica del propio mandatario estadounidense, quien suele atacar tanto a los medios que realizan preguntas incómodas, a los cuales descalifica como "fake news".

Entre los primeros señalados como "infractores mediáticos de la semana" fueron la cadena CBS News y los periódicos The Boston Globe y The Independent. Además, los periodistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes, que trabajan para dichos medios, también fueron señalados.

Con ese señalamiento, la Casa Blanca se refiere a la cobertura "polémica" de dichos medios que se generó después de que Donald Trump acusara de "comportamiento sedicioso" a seis legisladores demócratas tras la publicación de un vídeo en el que instaban a la comunidad militar a no acatar "órdenes ilegales".

Además, la Casa Blanca también aseguró que estos medios incurrieron en "tergiversación y omisión de contexto" al informar sobre estos hechos.

"El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia", afirma el portal.

Por último, la Administración de Trump hizo un llamado para que apoyen el portal con el envío de artículos "sesgados o innegablemente falsos", con los cuales actualizarán la página.

El lanzamiento de esta plataforma se da poco tiempo después de la polémica de Donald Trump al insultar a una reportera con la frase "silencio, cerdita" cuando esta le preguntó por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Tras este incidente, Trump calificó a la periodista Mary Bruce, de la cadena ABC, como una "pésima reportera" durante una rueda de prensa en la Sala Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

Por su parte, la Casa Blanca justificó esta declaración como una muestra de su "transparencia" y "honestidad".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T143227_621_19d7b81adb
Melania Trump inspecciona árbol de Navidad para la Casa Blanca
Whats_App_Image_2025_11_22_at_4_59_19_PM_fdc1fd54db
Extorsionan a medios locales y roban $300 mil pesos
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T105344_479_db5f22157e
Restricciones aéreas seguirán tras reapertura de Gobierno de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T135343_987_95228178e7
'Euphoria' vuelve en abril 2026 con su tercera temporada
asamblea_trbajadores_ahmsa_c5f6cd65e9
Prometen a trabajadores de AHMSA reunión con Sheinbaum
vd_853478d584
Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×