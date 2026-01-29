Negocian Reino Unido y China comercio y cooperación global

Los líderes de Reino Unido y China coincidieron en Beijing en la necesidad de estrechar su relación bilateral mediante una “asociación estratégica”, en medio de la incertidumbre internacional y de los ajustes en el comercio global.

Durante una reunión de 80 minutos en el Gran Salón del Pueblo, el doble de lo previsto, Keir Starmer y Xi Jinping destacaron la importancia del diálogo y la cooperación para enfrentar retos como el cambio climático y la estabilidad mundial.

Relación dañada busca recomponerse

Cabe señalar que los vínculos entre ambos países se habían enfriado por disputas diplomáticas, acusaciones de espionaje, la guerra en Ucrania y la situación política en Hong Kong.

Esta es la primera visita de un jefe de gobierno británico en ocho años y marca un intento claro por normalizar la relación.

Xi reconoció que los lazos atravesaron retrocesos y pidió fortalecer la comunicación en un contexto internacional complejo, mientras que Starmer afirmó que la relación “está en un buen lugar” tras los avances logrados durante el encuentro.

Visas, whisky e inversiones en la mesa

El gobierno británico destacó progresos en la reducción de aranceles al whisky escocés y la entrada en vigor de una exención de visa de hasta 30 días para turistas y viajeros de negocios del Reino Unido.

La agenda incluyó anuncios empresariales relevantes, como la inversión de $15 mil millones de dólares que AstraZeneca planea realizar en China hasta 2030, además de un acuerdo para estudiar la apertura del mercado chino a servicios financieros y profesionales.

Derechos humanos y equilibrio diplomático

Starmer señaló que planteó preocupaciones sobre derechos humanos durante el diálogo y que la conversación se dio en términos respetuosos.

La visita ocurre semanas después de la condena en Hong Kong del empresario y editor Jimmy Lai, ciudadano británico.

El líder laborista insistió en que su gobierno busca proteger la seguridad nacional sin cerrar los canales diplomáticos ni la cooperación económica con Beijing.

Comercio global impulsa acercamientos

Las recientes tensiones comerciales y los ajustes en la política exterior estadounidense han llevado a varios gobiernos a reforzar alianzas.

Starmer es el cuarto dirigente de un país aliado de Washington que visita China este mes, y Berlín prevé hacerlo en febrero.

Acompañado por más de 50 directivos empresariales, el primer ministro británico cerró su jornada con un mensaje ante el Consejo Empresarial Reino Unido-China: avanzar en objetivos comunes sin ocultar las diferencias, en lo que definió como una relación “más sofisticada” para los tiempos actuales.

