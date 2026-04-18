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Internacional

Brasil convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a las potencias del Consejo de Seguridad actuar para detener el conflicto en Irán y garantizar la paz mundial

  • 18
  • Abril
    2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exhortó a las principales potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, a asumir su responsabilidad en la preservación de la paz global y convocar de inmediato al Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante su intervención en el foro Global Progressive Mobilisation en Barcelona, el mandatario pidió frenar lo que calificó como una “locura de guerra” en Irán y advirtió que el mundo no puede soportar una escalada de este tipo.

Críticas a potencias y sistema internacional

Lula dirigió su mensaje a los líderes de las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad, instándolos a cumplir con sus obligaciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Señaló que el organismo internacional, creado para garantizar la paz, no está cumpliendo plenamente su función frente a los conflictos actuales.

El presidente brasileño también defendió el papel de Brasil en la diplomacia global, afirmando que su país, pese a no contar con poder militar comparable al de las grandes potencias, mantiene el compromiso con el respeto a los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos.

Asimismo, envió un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que la postura brasileña se basa en la “decencia y el respeto entre los pueblos”.

La intervención tuvo lugar en el marco de una reunión internacional de líderes progresistas en Barcelona, centrada en la cooperación política y la búsqueda de alternativas al avance de conflictos armados y tensiones geopolíticas.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones internacionales relacionadas con Irán, donde distintos actores globales han expresado preocupación por un posible incremento del conflicto y su impacto en la estabilidad mundial.


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