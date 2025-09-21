Cerrar X
Internacional

Colombia pide ayuda a Sheinbaum por desaparición de cantante

El presidente de Colombia, solicitó este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, desaparecido junto a su compañero Jorge Herrera durante una gira en México.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Petro señaló que ambos artistas desaparecieron después de un concierto en Sonora y sugirió que el crimen podría estar relacionado con “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos”, así como por la “falta de amor de su sociedad decadente”.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ Marcela Reyes, fue visto por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco de Ciudad de México, en compañía de Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren en la búsqueda y urgió tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana a intervenir en el caso.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, expresó Petro.


