Cometa 3l/Atlas alcanza hoy su punto más cercano a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS, con un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros y que se desplaza a una velocidad de 68 km/s, alcanza hoy su punto más próximo a la Tierra antes de continuar su viaje por el espacio.

El cometa no representa una amenaza para la Tierra, aproximación será de 270 millones de kilómetros, una distancia considerada segura, y pasará a 210 millones de kilómetros del Sol.

Este cometa es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del Sistema Solar, sino que procede del espacio interestelar, al que retornará rápidamente.

Coordinada por Naciones Unidas, ha organizado una campaña mundial de observación desde el 25 de noviembre de 2025 y hasta el 27 de enero de 2026, en la que España participa activamente a través de la Agencia Espacial Española.

Según las estimaciones preliminares, podría proceder de un sistema estelar formado varios miles de millones de años antes que el Sistema Solar.

