Datos personales del Sistema de Salud están seguros: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los datos personales de la población están debidamente protegidos dentro del Sistema Universal de Salud, y rechazó que exista algún riesgo de vulneración o uso indebido de la información médica de los usuarios.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el gobierno federal cuenta con un esquema sólido de protección digital ante ataques cibernéticos constantes.

“Sí, totalmente. Hay un programa muy importante que llevamos de ciberseguridad en el gobierno”, afirmó.

Ataques diarios y defensa permanente

Sheinbaum explicó que las plataformas gubernamentales enfrentan intentos de intrusión de manera cotidiana, pero cuentan con mecanismos eficaces para contenerlos.

“Diario se reciben decenas de ataques y hay un sistema muy robusto de ciberseguridad que se sigue fortaleciendo”, señaló, citando información proporcionada por el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino.

Los datos pertenecen a los ciudadanos

Enfatizó que la información personal es propiedad exclusiva de cada ciudadano y que su uso entre instituciones de salud solo puede realizarse con consentimiento explícito.

“¿Quién es dueño de los datos personales? Uno mismo. Nadie más”, sostuvo.

Aclaró que únicamente en casos de investigación por delitos y con una orden judicial se puede autorizar el acceso a dicha información.

“A menos que haya comisión de un delito y un juez lo autorice, se puede acceder a los datos”, precisó.

Sanciones por uso indebido

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal recordó que la legislación vigente contempla castigos para quienes vulneren la seguridad de los datos personales dentro del sistema de salud.

“Está en la ley las sanciones que pueda tener alguien que vulnere la seguridad de los datos personales”, manifestó, al descartar que existan vacíos legales en la protección de la información.

