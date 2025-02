Confirman 10 muertos en tiroteo en centro de educación en Suecia

Diez personas murieron al ser baleadas este martes en un centro de educación para adultos de Suecia, informó la policía.

Los daños en el lugar de los hechos eran tan extensos que los investigadores no pudieron dar detalles más concretos sobre los fallecidos, dijo Roberto Eid Forest, el jefe de la policía local. El tiroteo se perpetró en las afueras de la ciudad de Örebro, a unos 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Estocolmo.

El Campus Risbergska atiende a estudiantes mayores de 20 años, según su sitio web. Se ofrecen cursos de primaria y secundaria, así como clases de sueco para inmigrantes, formación profesional y programas para personas con discapacidades intelectuales.

El incidente se registró después de que muchos alumnos se habían ido a casa tras un examen nacional. Vehículos policiales y ambulancias con las luces encendidas llenaron los estacionamientos y calles alrededor de la escuela mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

