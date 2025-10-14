Cerrar X
Confirman primer caso local de chikungunya en Nueva York

El contagio fue detectado en un residente de Long Island; autoridades de salud descartan por ahora transmisión activa del virus en mosquitos locales

  • 14
  • Octubre
    2025

Este martes, funcionarios de salud de Nueva York confirmaron el primer caso de chikungunya, el cual se adquirió localmente en el estado.

Este es el primer caso local de chikungunya en Estados Unidos en los últimos seis años.

El Departamento de Salud del estado informó que el virus fue identificado en un residente del condado de Nassau, en Long Island.

Por su parte, el departamento de salud de Nassau indicó que el paciente presentó síntomas el pasado agosto, después de haber realizado un viaje fuera de la región, pero no salió del país.

Hasta el momento se desconoce cómo es que la persona contrajo dicho virus.

Las autoridades de salud señalan que es probable que la persona haya sido picada por un mosquito infectado, pero también afirman que no se ha detectado la presencia del virus en los grupos de mosquitos locales y no hay evidencia de transmisión continua.

El mosquito transmisor de chikungunya está presente en diferentes partes del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, además de los suburbios de Long Island.

Debido a que los mosquitos son menos activos durante el otoño, cuando las temperaturas comienzan a bajar, el riesgo actual de transmisión es "muy bajo", aseguró el comisionado estatal de Salud, James McDonald.

El estado de Nueva York ha registrado otros tres casos del virus este año, aunque todos estaban vinculados a viajes internacionales a regiones donde el virus es prevalente, dijeron funcionarios de salud del estado.

Los mosquitos locales pueden transmitir otros virus peligrosos, como el virus del Nilo Occidental, la encefalitis equina oriental y los virus del cañón de Jamestown.


