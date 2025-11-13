Cristina Fernández afirma que testigo fue torturado en detención

La expresidenta Cristina Fernández denunció este jueves que uno de los testigos que declaró en su contra fue torturado durante su detención.

A través de redes sociales, Cristina Fernández denunció que el excontador de la familia Kirchner-Fernández, fue sometido a la llamada "tortura blanca" durante su declaración en calidad de "arrepentido" en la causa de corrupción que la semana pasada llegó a la instancia de juicio oral.

"Lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle", describió la expresidenta.

El código penal argentino introdujo en 2016 "la ley del arrepentido" con el objetivo de que imputados por delitos de corrupción y contra el orden económico y financiero colaboren con la Justicia negociando una reducción de pena.

"No la pasó bien Manzanares cuando declaró como arrepentido. (...) No sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas y filmándolo las 24 horas. No sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo", contó el abogado.

El juicio oral de 'la causa cuadernos' celebra su segunda audiencia, y tiene en el banquillo a la expresidenta y a otros 86 funcionarios y empresarios acusados de conformar una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresarios.

