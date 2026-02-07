Netanyahu se reunirá este miércoles con Trump en DC

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará este miércoles a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de coordinar la estrategia conjunta frente a Irán en medio de una creciente escalada de tensiones en Oriente Medio.

El encuentro se produce en un contexto de intensos contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, en los que ambos países han mantenido negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en Omán.

Aunque Estados Unidos ha calificado los diálogos de un “buen inicio”, persisten diferencias significativas sobre hasta dónde deben llegar las conversaciones, especialmente en torno al enriquecimiento de uranio y otras cuestiones de seguridad regional.

La oficina de Netanyahu ha señalado que, para Israel, cualquier acuerdo con Irán debe incluir límites estrictos a los misiles balísticos iraníes y el cese del apoyo de Teherán a grupos militantes en la región.

Este viaje se realiza mientras se intensifican las preocupaciones por un posible conflicto más amplio en Medio Oriente.

