Trump amenaza con revisar tropas en Italia tras choque con Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que sigue valorando la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares ubicadas en Italia, ampliando así la incertidumbre sobre la estrategia militar de Washington en Europa tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.

En una entrevista telefónica concedida al diario italiano Corriere della Sera, Trump confirmó que, aunque evitó detallar el futuro inmediato del repliegue en Alemania, Italia permanece bajo revisión dentro de sus planes de redistribución militar.

Reclamo por falta de apoyo estratégico

El mandatario dejó clara su inconformidad con Roma al afirmar que “Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos”, en referencia al rechazo del Gobierno italiano a permitir el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para operaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

La declaración refleja el malestar de la Casa Blanca por las restricciones impuestas por Italia, cuya postura oficial, respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, ha sido mantener distancia de cualquier participación directa en conflictos bélicos no autorizados por el Parlamento.

Meloni ha reiterado que Italia “no está en guerra ni quiere participar en ella”, insistiendo en que cualquier uso extraordinario de bases militares dentro de su territorio debe analizarse bajo acuerdos internacionales y aprobarse caso por caso.

La advertencia hacia Italia llega días después de que el Pentágono anunciara la retirada de 5 mil soldados de Alemania, una cifra que Trump sugirió podría aumentar considerablemente.

Alemania alberga uno de los mayores contingentes militares estadounidenses fuera del territorio nacional, por lo que una expansión de esta política podría alterar el equilibrio estratégico de la OTAN en Europa.

Rubio busca contener crisis diplomática

En medio de las tensiones, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo una reunión en Roma con Giorgia Meloni para reducir fricciones diplomáticas.

Rubio defendió el papel de la OTAN como una herramienta clave para que Estados Unidos mantenga capacidad de despliegue y logística militar en Europa, aunque también criticó a algunos aliados por limitar el uso de instalaciones militares durante operaciones sensibles.

Incluso mencionó que restricciones similares por parte de otros países europeos complicaron misiones recientes y elevaron riesgos operativos.

Futuro incierto para la presencia de Estados Unidos en Europa

Aunque Rubio aclaró que no discutió con Meloni una retirada específica de tropas de Italia, dejó claro que cualquier decisión final dependerá exclusivamente de Trump.

Las declaraciones del presidente reavivan dudas sobre el compromiso de Washington con sus bases europeas y añaden presión sobre aliados de la OTAN en un momento de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y Europa.

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