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Internacional

Cuba enfrenta sexto apagón nacional en año y medio

La desconexión afectó a toda la isla, hogar de unos 11 millones de personas, y se produce en un contexto de profunda crisis energética y económica

  • 16
  • Marzo
    2026

Cuba sufrió este lunes un apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La desconexión afectó a toda la isla, hogar de unos 11 millones de personas, y se produce en un contexto de profunda crisis energética y económica.

“El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha sufrido una desconexión total; se investigan las causas y se activan los protocolos para su restablecimiento”, señaló el Minem en redes sociales, sin precisar aún el motivo del apagón masivo.

El restablecimiento del sistema es un proceso lento que puede durar días. Se inicia con fuentes de arranque sencillo como la solar, hidroeléctrica y motores de generación, para luego energizar paulatinamente las centrales termoeléctricas, responsables de gran parte de la electricidad del país.

El problema actual se agrava por la escasez de diésel y fueloil debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos. De las 16 unidades termoeléctricas, nueve no estaban operativas por averías o mantenimiento, mientras que los motores de generación distribuida llevan desde enero completamente parados por falta de combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica y al bloqueo estadounidense, mientras que el Gobierno cubano enfatiza el efecto de las sanciones y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones afectan la economía, que se ha contraído más del 15 % desde 2020, y han sido detonantes de protestas recientes en La Habana y Morón. Varios análisis estiman que se requerirían entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico nacional.

Gobierno en alerta

La Unión Eléctrica informó que ya se implementan los protocolos de restablecimiento. El presidente Miguel Díaz-Canel había advertido hace días que la isla no recibe cargamentos de petróleo desde hace más de tres meses y que la generación se mantiene con energía solar, gas natural y centrales termoeléctricas.

El apagón de este lunes se suma a uno ocurrido hace poco más de una semana que afectó al oeste de la isla y dejó a millones de personas sin electricidad, evidenciando la vulnerabilidad del sistema energético cubano ante la combinación de infraestructura obsoleta, falta de combustible y sanciones externas.


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