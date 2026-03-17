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Nuevo León

Pierde Monterrey más de 40% del agua en su red: Agua y Drenaje

Se aclaró que los recursos no serán entregados directamente a AyD, sino que las empresas participantes proporcionarán equipo, tecnología y mano de obra

  • 17
  • Marzo
    2026

Más del 40 por ciento del agua que ingresa a la red de la zona metropolitana de Monterrey no se contabiliza o se pierde, principalmente por fugas o tomas irregulares, por lo que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) implementará un nuevo proyecto para reducir el desperdicio del recurso.

La estrategia, denominada “Reconectando con el agua” se realizará en coordinación con el Fondo Ambiental Metropolitano Mundial (FAMM) y las empresas Arca Continental y FEMSA, que aportarán 30 millones de pesos en especie para intervenir tres macrosectores prioritarios: Félix U. Gómez, Magnolia y el centro de San Nicolás.

Y es que Agua y Drenaje de Monterrey organiza el suministro de agua en el Área Metropolitana mediante más de 100 macrosectores, lo que permite gestionar la presión y distribución del recurso en distintas zonas.

El director de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, adelantó que los primeros resultados del proyecto podrían observarse en un plazo de seis meses.

“En lo que nos tardemos en la instrumentación y el despliegue de todo este proyecto, yo creo que en seis meses ya estaremos usando todos los beneficios de estos programas”, dijo durante el anuncio realizado en el Club Industrial, en el municipio de San Pedro.

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El funcionario aclaró que los recursos no serán entregados directamente a AyD, sino que las empresas participantes proporcionarán equipo, tecnología y mano de obra para ejecutar las acciones.

“Quiero mencionar, nosotros no vamos a recibir recurso económicos, vamos a recibir instrumentación, medidores, dataloggers, válvulas y todo lo necesario para desplegar este programa”, precisó.

Primeras intervenciones para reducir promedio de pérdidas

De acuerdo con el presidente del FAMM, David Garza Herrera, las primeras intervenciones permitirán reducir en promedio 35 por ciento las pérdidas en los macrosectores seleccionados, lo que equivale a un ahorro de 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, o en otros datos lo que equivale a 2.5 días de consumo de toda el Área Metropolitana o bien, el llenado completo del Estadio Monterrey o mil 400 albercas olímpicas.

“Ese volumen de agua podría abastecer durante un año completo a más de 13 mil familias o una comunidad de 54 mil personas”, explicó.

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Además, el proyecto representaría un ahorro económico estimado en 50 millones de pesos.

Las acciones contempladas incluyen control de presiones, detección avanzada y reparación de fugas, así como la instalación de válvulas, sistemas de medición precisa y monitoreo continuo.

El programa cuenta también con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, que aportó recursos provenientes de compensaciones ambientales.

Autoridades destacaron que esta iniciativa es única en el país y permanece abierta a la participación de más empresas, ya que aún existen numerosos macrosectores con necesidades de intervención.

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Los tres primeros sectores fueron seleccionados con base en criterios técnicos como antigüedad de la infraestructura, niveles de presión e historial de pérdidas.

“Cada macro sector es distinto, tiene mayores funciones algunos que otros, otro mayor población, mayor actividad comercial e industrial, otros redes más antiguas, etcétera, y cada macro sector tiene circuitos interiores y un solo punto de entrada; se mide la cantidad de agua que entra y la que se factura y al hacer este balance podemos establecer en cuál de ellos existen mayores pérdidas de agua”, detalló Rodrigo Crespo, director del FAMM.


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