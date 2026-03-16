Petróleo WTI cae más de 5 % pero sigue sobre los 90 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este lunes una caída del 5.28 %, aunque su precio continúa por encima de los 90 dólares por barril, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional relacionada con la situación en el estrecho de Ormuz.

Al finalizar la jornada, los contratos de futuros para abril retrocedieron 5.21 dólares respecto al cierre anterior, ubicándose en 93.50 dólares por barril.

Tensión en Oriente Medio impulsa volatilidad del crudo

A pesar del descenso registrado en la sesión, el precio del WTI se mantiene en niveles no vistos desde 2022. Este comportamiento ocurre después de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques contra Irán, situación que provocó un aumento en la tensión regional y elevó los temores sobre el suministro energético.

Durante la semana pasada, el precio del crudo de referencia estadounidense incluso llegó a superar los 100 dólares por barril, impulsado por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región donde Washington mantiene presencia militar.

Incertidumbre sobre el liderazgo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría haber muerto, y aseguró que actualmente no tiene claridad sobre quién encabeza el gobierno en ese país.

La semana pasada, el nuevo dirigente emitió un mensaje escrito como su primer pronunciamiento público, en el que llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, lo que provocó un fuerte repunte en los precios del petróleo.

El estrecho de Ormuz, clave para el mercado energético

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético mundial, ya que por esta vía marítima circula aproximadamente el 20 % del petróleo que se consume en el mundo, además de importantes cargamentos de minerales estratégicos.

Ante la posibilidad de un bloqueo prolongado, Trump advirtió que la OTAN podría enfrentar un escenario complicado si los países aliados no colaboran para garantizar el tránsito de embarcaciones por esta zona clave para la economía global.

Respuesta internacional para evitar una crisis energética

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, señaló que el estrecho de Ormuz no forma parte del ámbito operativo de la OTAN, aunque indicó que se analizan alternativas junto con la ONU para asegurar la navegación en esa región.

Mientras tanto, Estados Unidos autorizó a varios países a adquirir petróleo ruso sancionado que ya se encontraba en tránsito marítimo, como parte de las medidas destinadas a evitar una crisis energética global.

Estas acciones se suman a otras iniciativas adoptadas por gobiernos y organismos internacionales, como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado por parte de los países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), considerada la mayor intervención coordinada en la historia del sector energético.

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