Cuba rechaza medida de EUA sobre bloquear su suministro petrolero

Cuba condenó la orden ejecutiva de Donald Trump que autoriza imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, calificándola de 'acto de agresión'

El gobierno de Cuba condenó contra la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla, tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump bajo el argumento de que la situación con Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y política exterior estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, el canciller Bruno Rodríguez calificó la medida de “brutal acto de agresión” y denunció que busca establecer “un bloqueo total” al suministro de combustible, lo que, según el diplomático, podría someter a la población cubana a “condiciones de vida extremas”.

Denuncian chantaje y coerción internacional

Rodríguez afirmó que la Casa Blanca recurre al “chantaje y la coerción” para presionar a otros países a adherirse a la política de bloqueo contra Cuba y amenazar con aranceles arbitrarios si se niegan, lo que, sostuvo, “viola todas las normas del libre comercio”.

El jefe de la diplomacia cubana también negó que la isla represente un peligro real y sostuvo que, por el contrario, la única amenaza a la paz y estabilidad regional proviene de la política de Estados Unidos, a la que acusó de intentar “despojar de sus recursos y socavar la soberanía” de las naciones latinoamericanas.

Contexto de la medida y presión energética

La orden de Trump permitirá a Washington gravar productos importados de países que suministren petróleo a Cuba, en un contexto en el cual la isla enfrenta una grave crisis energética tras la interrupción de los envíos de crudo venezolano luego de cambios políticos en ese país y una reducción de suministros de otros socios.

Por otra parte, Cuba depende de importaciones para cubrir gran parte de sus necesidades de petróleo, y la extensión de aranceles a terceros países que continúen proveyendo combustible podría profundizar aún más las dificultades para sostener servicios básicos, como generación eléctrica y transporte.


