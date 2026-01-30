Milei declara zona de desastre y emergencia en la Patagonia

El presidente de Argentina, Javier Milei, declaró zona de desastre y emergencia ígnea en cuatro provincias del centro y la Patagonia tras los incendios forestales que han consumido cerca de 230,000 hectáreas desde finales del año pasado. La medida abarca a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde continúan operativos de combate del fuego con brigadistas y aeronaves.

El decreto establece un periodo de emergencia de un año y habilita la asignación extraordinaria de recursos para reforzar tareas de control, logística y desplazamiento de personal. También autoriza el uso directo de fondos para equipamiento, aviones hidrantes y traslado de brigadas entre jurisdicciones.

¿Qué establece la emergencia por incendios en Argentina?

La declaratoria oficial de emergencia ígnea permite al gobierno nacional acelerar compras, reasignar partidas y coordinar recursos federales y provinciales. El documento señala que la capacidad de respuesta disponible fue superada por la magnitud y simultaneidad de los focos activos.

Como parte de la medida, se anunció el envío de 100 millones de pesos en fondos especiales para atender la contingencia. Autoridades locales habían planteado solicitudes de refuerzo presupuestal para agencias dedicadas a prevención y combate de incendios.

Superficie afectada y daños reportados

De acuerdo con cifras oficiales, los incendios iniciados desde finales del año pasado han afectado 229,700 hectáreas en distintas zonas del sur y centro del país. Los reportes indican daños en viviendas, maquinaria agrícola y plantaciones productivas.

También se registraron afectaciones en áreas de pastoreo, reservorios de agua y superficies con bosques nativos y coníferas. Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales relacionadas directamente con los siniestros.

Operativo de combate del fuego en cuatro provincias

Los operativos incluyen alrededor de 500 brigadistas y 20 aeronaves asignadas a descargas de agua y tareas de reconocimiento. Los equipos trabajan en múltiples frentes activos con apoyo de cuerpos provinciales y coordinación federal.

La emergencia permite movilizar bomberos y personal especializado desde otras provincias hacia las zonas con mayor intensidad de fuego, además de priorizar combustible, insumos y mantenimiento de aeronaves.

Focos activos en Chubut y Parque Nacional Los Alerces

Chubut concentra algunos de los focos con mayor superficie afectada. En el sector de Puerto Patriada, cerca de la frontera con Chile, el área bajo fuego alcanza unas 22,300 hectáreas, según reportes oficiales. Peritajes iniciales detectaron presencia de gases inflamables en el punto de inicio del incendio.

Al momento de ese evento había más de 3,000 turistas alojados en campamentos y complejos cercanos, lo que activó protocolos de evacuación preventiva y cortes de acceso.

En el Parque Nacional Los Alerces, otro incendio comenzó a inicios de diciembre tras el impacto de un rayo y ha dañado alrededor de 10,000 hectáreas. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona protegida para evitar reactivaciones.

Cuestionamientos de organizaciones ambientales

Organizaciones medioambientales sostienen que los incendios de gran escala están vinculados a factores estructurales y a la gestión de prevención. Señalan que los recortes presupuestarios en programas de manejo del fuego reducen la capacidad operativa para control de desmontes ilegales y respuesta temprana.

“No son fenómenos aislados ni meramente naturales sino resultado de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la creciente crisis climática”.

Los colectivos también mencionaron ajustes en partidas del Fondo Nacional de Manejo del Fuego como un factor que impacta la preparación de las provincias ante temporadas de incendios.

Contexto regional de incendios en el sur del continente

En el mismo periodo, zonas del sur de Chile registraron incendios de gran extensión con saldo de al menos 20 personas fallecidas, cerca de 300 lesionados y decenas de miles de evacuados, de acuerdo con balances oficiales de ese país.

Las autoridades argentinas mantienen activos los operativos interinstitucionales mientras se actualizan los reportes de superficie afectada y control de focos. La vigencia de la emergencia habilita medidas administrativas y financieras para sostener el combate del fuego durante los próximos meses.

Comentarios