Reportan ataques contra infraestructura energética en Irán

La madrugada de este martes (tiempo local), se registraron ataques con misiles contra infraestructura energética en Irán, incluyendo un gasoducto en Jorramshahr y una estación gasística en Isfahán, según reportó la agencia iraní Fars.

De acuerdo con el informe, dos misiles impactaron un gasoducto en una planta energética ubicada en el suroeste del país, mientras que en Isfahán fueron atacados edificios administrativos y un punto de reducción de presión.

La agencia iraní indicó que el ataque en Isfahán provocó daños en un edificio administrativo y en instalaciones clave de la estación, además de afectar estructuras cercanas.

En el caso del gasoducto en Jorramshahr, las autoridades señalaron que no se reportaron víctimas tras el impacto de los proyectiles.

Escalada en medio de tensiones regionales

Este es el segundo ataque contra infraestructura energética iraní en menos de una semana. El pasado 18 de marzo, Israel bombardeó instalaciones del yacimiento de gas Pars Sur, considerado el más grande del mundo y compartido entre Irán y Catar.

Ese ataque desencadenó una serie de bombardeos iraníes contra infraestructura energética en el golfo Pérsico, elevando las tensiones en la región.

Estos ataques ocurren horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la decisión de posponer durante cinco días cualquier ataque contra infraestructura energética iraní.

El mandatario justificó la medida tras lo que calificó como “conversaciones productivas” con Irán, aunque Teherán ha negado la existencia de dichos diálogos.

Impacto en los mercados energéticos

La conversión de instalaciones energéticas en objetivos militares ha generado volatilidad en los mercados internacionales, provocando un aumento en los precios del petróleo durante la semana pasada.

Sin embargo, tras el anuncio de Washington sobre la pausa en posibles ataques, los precios registraron una ligera corrección.

Las autoridades iraníes no han atribuido oficialmente la autoría de los recientes ataques, mientras continúan las tensiones en Oriente Medio.

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