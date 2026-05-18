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Nacional

Enfrentamientos armados y narcobloqueos paralizan Michoacán

Videos difundidos muestran el intercambio de disparos a distancia, que alteró la tranquilidad de la región y generó alarma entre las comunidades cercanas

  • 18
  • Mayo
    2026

Un clima de violencia y tensión se registró en la región purépecha de Michoacán, luego de que presuntos grupos de la delincuencia organizada protagonizaran enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en el municipio de Charapan, lo que generó pánico entre la población y la interrupción de actividades cotidianas.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron tras el reciente asesinato de dos guardias comunales en la localidad de Santa María Sevina, perteneciente al municipio de Nahuatzen, lo que habría detonado una escalada de violencia en la zona.

Durante las primeras horas de los enfrentamientos, habitantes de Charapan, así como campesinos y transportistas, se vieron obligados a suspender sus actividades y resguardarse entre campos y zonas seguras para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

Videos difundidos por testigos muestran el intercambio de disparos a distancia, que alteró la tranquilidad de la región y generó alarma entre las comunidades cercanas.

Posteriormente, la violencia se extendió a las principales vías de comunicación de la Meseta Purépecha. En distintos tramos carreteros, civiles armados interceptaron vehículos particulares y unidades de carga, a cuyos conductores habrían despojado de sus unidades.

Utilizan camiones incendiados como barricadas en Michoacán

Los camiones fueron incendiados y utilizados como barricadas, una táctica conocida como narcobloqueo, con la que los grupos armados buscan impedir el avance de fuerzas de seguridad hacia las zonas de conflicto.

Los enfrentamientos en Charapan se registran apenas horas después del ataque contra una ronda de vigilancia comunitaria en Santa María Sevina, donde murieron dos integrantes de la guardia tradicional indígena.

Este hecho ha encendido las alertas en comunidades indígenas de la región, que permanecen en medio de una ola de violencia que mantiene paralizada la actividad en distintos puntos de la Meseta Purépecha.


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