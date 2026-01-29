Delcy Rodríguez firma la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Este jueves, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la cual se busca incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

El texto fue aprobado por unanimidad.

"Estoy de verdad demasiado emocionada, en esta ley está la impronta del comandante (Hugo) Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, en esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro", señaló Rodríguez, quien salió a recibir una marcha de los trabajadores del sector petrolero que llegó hasta las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Durante su discurso, Rodriguez aseguró que la reforma se trabajó y estudió con el expresidente Nicolás Maduro previo a su captura el pasado 3 de enero.

Del mismo modo, la líder chavista resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo la oposición.

Con la reforma aprobada, la mandataria encargada señaló que ahora Venezuela irá por las "mejores prácticas internacionales" para hacer de la industria petrolera del país suramericano una "gran industria energética".

Con esta reforma a la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, el país busca incentivar la inversión privada y extranjera en la industria petrolera, abriendo espacios para la participación privada en actividades primarias como la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento.

Esta reforma se da en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está apostando por la revitalización de las infraestructuras venezolanas.

La ley fue promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una reforma promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

El documento fue presentado por Delcy Rodríguez días después de QUE EUA capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por $500 millones de dólares.

