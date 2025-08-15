Demanda Washington a Trump por toma de control de la policía

La capital de Estados Unidos presentó este viernes una demanda para bloquear la toma de control del departamento de policía por parte del presidente Donald Trump, horas después de que su gobierno intensificara su intervención en la aplicación de la ley de la ciudad al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del organismo.

El principal funcionario legal de Washington solicitó una orden de restricción de emergencia en un tribunal federal para bloquear una medida del gobierno de Trump que coloca a un funcionario federal a cargo de su policía. El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, argumenta que la toma de control de la policía es ilegal y amenaza con “causar un caos operativo”.

La demanda se produce después de que la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijera el jueves por la noche que el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, asumirá las funciones de jefe de policía y la autoridad de aprobación para cualquier orden emitida a los agentes. No se sabe qué pasará con la actual jefa de policía de la ciudad, Pamela Smith, quien trabaja para la alcaldesa.

Schwalb argumenta que la nueva orden excede la autoridad de Trump y que implementarla “sembraría el caos” en el Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés). “Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y autonomía de los 700,000 estadounidenses que consideran a D.C. como su hogar. Esta es la amenaza más grave al Autogobierno que el Distrito haya enfrentado, y estamos luchando para detenerla”, afirmó Schwalb.

El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la demanda del distrito, y hasta el viernes por la mañana, un portavoz de la Casa Blanca no había respondido a los mensajes en busca de comentarios.

La toma de control de la policía es la más reciente medida de Trump para poner a prueba los límites de su autoridad legal para llevar a cabo su agenda, basándose en estatutos oscuros y un supuesto estado de emergencia para reforzar su mensaje de mano dura contra el crimen y sus planes para acelerar la deportación masiva de personas que están en Estados Unidos ilegalmente.

También marca una de las más amplias afirmaciones de autoridad federal sobre un gobierno local en tiempos modernos. Aunque Washington ha lidiado con picos de violencia y visible falta de vivienda, la tasa de homicidios de la ciudad se encuentra por debajo de la de varias otras grandes urbes estadounidenses, y no está en medio del colapso de seguridad pública que el gobierno de Trump ha tratado de mostrar.

La jefa de policía había acordado compartir información de inmigración

Schwalb dijo el jueves por la noche que la directiva de Bondi era “ilegal” y argumentó que la fuerza policial de la ciudad no podía cumplirla. Escribió en un memorando a Smith que “los miembros del MPD deben continuar siguiendo sus órdenes y no las de ningún funcionario no designado por la alcaldesa”, estableciendo el enfrentamiento legal entre el distrito, fuertemente demócrata, y la administración republicana.

El fiscal general del distrito es un cargo electo y el principal funcionario legal de la ciudad. Es independiente del fiscal federal de Estados Unidos designado por el presidente para servir en Washington, un papel que ahora ocupa la expresentadora y jueza del canal Fox News, Jeanine Pirro. Trump también nombró a Bondi como secretaria de Justicia de Estados Unidos, la principal funcionaria de aplicación de la ley del país.

La directiva de Bondi se produjo incluso después de que Smith hubiera dicho horas antes a los agentes del MPD que compartieran información con agencias de inmigración sobre personas que no están bajo custodia, como aquellas involucradas en una parada o control de tráfico. El Departamento de Justicia dijo que Bondi no estaba de acuerdo con la directiva de la jefa de policía porque permitía la aplicación continua de “políticas de santuario”, que, en general, limitan la cooperación de la policía local con los agentes federales de inmigración.

Bondi dijo que rescindía esa orden, así como otras políticas del MPD que limitan las averiguaciones sobre el estatus migratorio y evitan los arrestos basados únicamente en órdenes de inmigración federales. Ahora, todas las nuevas directivas deben recibir la aprobación de Cole, dijo la secretaria de Justicia.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, se opuso el jueves, y escribió en las redes sociales que “no hay ningún estatuto que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal”.

El presidente tiene más poder sobre la capital de la nación que sobre otras ciudades, pero D.C. ha elegido a su propia alcaldesa y a su consejo metropolitano desde que se firmó la Ley de Autogobierno en 1973.

Trump es el primer presidente en ejercer control sobre la fuerza policial de la ciudad desde que se aprobó. La ley limita ese control a 30 días sin la aprobación del Congreso, aunque el mandatario ha sugerido que buscaría extender dicho periodo. Schwalb argumenta que el papel del presidente está restringido por la ley, y se limita a exigir que la alcaldesa proporcione servicios policiales para propósitos federales.

Los residentes ven una importante demostración de fuerza

Una población ya tensa por días de intensificación ha comenzado a ver demostraciones más importantes de fuerza en toda la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional vigilaron algunos de los monumentos más renombrados del mundo, y vehículos Humvee se colocaron frente a la concurrida estación de tren principal. Varios voluntarios ayudaron a personas sin hogar a abandonar campamentos establecidos desde hace tiempo, a menudo sin claridad sobre a dónde irían.

La policía del Departamento de Seguridad Nacional se encontraba fuera del Nationals Park durante un juego el jueves entre los Washington Nationals y los Philadelphia Phillies. Agentes de la DEA patrullaban The Wharf, una popular área de vida nocturna, mientras que agentes del Servicio Secreto fueron vistos en el vecindario de Foggy Bottom.

Bowser, que camina por la cuerda floja entre la Casa Blanca republicana y la circunscripción de su ciudad mayoritariamente demócrata, estaba fuera de la ciudad el jueves por un compromiso familiar en Martha’s Vineyard, pero regresaría el viernes, dijo su oficina.

El aumento en la visibilidad de las fuerzas federales alrededor de la ciudad, incluso en muchas áreas de intenso tráfico, ha sido impactante para los residentes, que continúan con sus vidas. Trump tiene el poder de tomar el control de la aplicación de la ley federal por 30 días antes de que sus acciones deban ser revisadas por el Congreso, aunque ha dicho que reevaluará a medida que se acerque ese plazo.

Los agentes establecieron un punto de control en una de las áreas populares de vida nocturna de D.C., provocando protestas. Varios soldados se estacionaron fuera del centro de transporte Union Station mientras los 800 miembros de la Guardia activados por Trump iniciaron misiones que incluyen la seguridad de monumentos, patrullajes de seguridad comunitaria y esfuerzos de embellecimiento, dijo el Pentágono.

Las tropas contribuirán a la aplicación de la ley en una variedad de roles, entre ellos, puestos de control de tráfico y control de multitudes, dijo el Mayor de la Guardia Nacional Micah Maxwell. Los miembros de la Guardia han sido entrenados en tácticas de desescalada y equipo de control de multitudes, afirmó.

Las tropas de la Guardia Nacional son una presencia semirregular en D.C., y generalmente se utilizan en eventos públicos masivos, como la celebración anual del 4 de julio. Han sido usadas regularmente en el pasado para el control de multitudes en y alrededor de las estaciones del metro.

