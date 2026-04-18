Guerra sigue: EUA amenaza con tomar barcos que comercien con Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán suma un nuevo capítulo, luego de que autoridades estadounidenses advirtieran que podrían abordar e incautar buques vinculados al comercio iraní en aguas internacionales, como parte de una estrategia de presión económica y militar.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el ejército se prepara para ejecutar en los próximos días operativos dirigidos a petroleros y embarcaciones mercantes relacionadas con Teherán, ampliando así su ofensiva más allá del Golfo Pérsico.

La medida surge en medio de la creciente inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Según reportes, fuerzas iraníes han reforzado su control en la zona e incluso atacado buques mercantes recientemente, pese a que autoridades de ese país habían anunciado la apertura total del paso marítimo al comercio internacional.

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Este escenario ha generado preocupación en la industria naviera y en los mercados energéticos globales.

Estrategia de presión contra Teherán

La administración del presidente Donald Trump busca, con estas acciones, obligar a Irán a reabrir completamente el estrecho y avanzar en negociaciones sobre su programa nuclear.

Aunque Trump afirmó que Teherán habría aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido, autoridades iraníes rechazaron esa versión, manteniendo la incertidumbre sobre posibles acuerdos.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, señaló que Estados Unidos “perseguirá activamente” a cualquier embarcación con bandera iraní o que brinde apoyo material al país.

Esto incluye a la llamada “flota oscura”, conformada por buques que evaden sanciones internacionales para transportar petróleo iraní.

Según el Comando Central de Estados Unidos, ya se han interceptado al menos 23 barcos que intentaban salir de puertos iraníes, en el marco de un bloqueo naval en expansión.

Nueva fase: “Furia Económica”

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia denominada “Furia Económica”, con la que Washington busca debilitar financieramente a Irán mediante sanciones, bloqueos y persecución de redes comerciales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente la ampliación de sanciones contra buques, empresas e individuos vinculados al comercio petrolero iraní.

Entre los señalados se encuentra el empresario Mohammad Hossein Shamkhani, relacionado con redes de transporte de crudo, e hijo de Ali Shamkhani, exasesor de seguridad del líder supremo iraní.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas estadounidenses están en “máxima posición” para reanudar operaciones militares si fracasan las negociaciones.

Sin embargo, la administración estadounidense ha evitado, por ahora, considerar el despliegue de tropas terrestres, debido al alto costo político y humano que implicaría.

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Expertos advierten que un ataque a infraestructura iraní, como centrales eléctricas, podría desencadenar represalias contra instalaciones energéticas en países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Las conversaciones entre ambas naciones, realizadas recientemente en Pakistán, concluyeron sin avances significativos, y aún no se ha definido una nueva ronda de diálogo.

Mientras tanto, Irán mantiene su capacidad militar, con miles de misiles de corto y mediano alcance, aunque funcionarios estadounidenses aseguran que su industria de defensa ha sido debilitada por recientes bombardeos.

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