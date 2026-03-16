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Internacional

Explosiones en Nigeria dejan decenas de muertos y heridos

Las autoridades investigan si las explosiones están relacionadas con grupos insurgentes activos en la región, entre ellos Boko Haram

  • 16
  • Marzo
    2026

Varias explosiones registradas este 16 de marzo de 2026 provocaron una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Los estallidos se produjeron en distintos puntos de la ciudad y generaron pánico entre los habitantes.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales y medios internacionales, decenas de personas habrían muerto o resultado heridas tras las detonaciones, aunque las cifras oficiales aún se encuentran en proceso de confirmación.

Explosiones cerca de hospital y zonas concurridas

Las primeras investigaciones señalan que al menos dos explosiones ocurrieron cerca de la oficina de correos y en las inmediaciones del Hospital Universitario de Maiduguri. También se reportó otra posible detonación en las cercanías de Monday Market, uno de los mercados más concurridos de la ciudad.

Tras los estallidos, equipos de rescate y ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, mientras familiares acudieron a centros médicos en busca de información sobre posibles víctimas.

Sospechan de grupos insurgentes

Las autoridades investigan si las explosiones están relacionadas con grupos insurgentes activos en la región, entre ellos Boko Haram o el grupo afiliado al Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), organizaciones que durante años han operado en el noreste de Nigeria.

De acuerdo con reportes de seguridad, horas antes de los estallidos se registraron ataques contra posiciones militares en las afueras de la ciudad, lo que podría estar vinculado con la serie de explosiones.

Región afectada por años de violencia

El estado de Borno ha sido durante más de una década uno de los principales focos de violencia en Nigeria debido a la actividad de grupos extremistas. Desde el inicio del conflicto en 2009, la insurgencia ha provocado decenas de miles de muertes y millones de desplazados.

Las autoridades mantienen operativos de seguridad en la zona mientras continúan las investigaciones para determinar la causa exacta de las explosiones y el número total de víctimas.


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