Despliega EUA tres buques de guerra y 4,000 marinos en Venezuela

La administración del presidente Donald Trump confirmó el envío de tres destructores estadounidenses a aguas cercanas a Venezuela, como parte de una operación para enfrentar el narcotráfico en la región del Caribe.

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson llegarán a la zona en las próximas 36 horas.

La operación contará con 4,000 marineros, aviones de vigilancia P-8, buques adicionales y al menos un submarino de ataque, con recursos que operarán en aguas internacionales y espacio aéreo regional por varios meses.

Leavitt calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un “cartel narco-terrorista” y describió a Maduro como “fugitivo jefe de este cartel”, recordando que enfrenta acusaciones en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia ese país.

Posibles acciones y estrategia de presión

Además de labores de inteligencia y vigilancia, los recursos navales podrían emplearse para ataques selectivos contra objetivos vinculados al narcotráfico, según fuentes citadas por Reuters.

Cabe señalar que la administración Trump también ha presionado a México para actuar contra el tráfico de fentanilo bajo amenaza de aranceles adicionales.

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que “nadie tocará el suelo” de Venezuela, mientras que China pidió responsabilidad a los países en la lucha contra las drogas, subrayando la necesidad de mantener la paz y estabilidad regional.

