Despliega Trump a la Guardia Nacional en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. y enviará a la Guardia Nacional para patrullar la capital, en lo que describió como una “acción histórica” para frenar la violencia.

Trump invocó la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que desde 1973 le otorga al presidente la facultad de asumir el control de la policía en circunstancias excepcionales.

“Invoco oficialmente la sección 740 (…) y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca.

En la misma conferencia, Trump informó que la Policía Metropolitana quedará bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi, y que Terry Cole, director interino de la DEA, será el nuevo comisario de la ciudad.

Guardia Nacional en las calles

El despliegue de tropas fue confirmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según medios locales, el Pentágono ya tenía listas unas 800 unidades de la Guardia Nacional antes del anuncio oficial.

“Es el día de la liberación para Washington D.C.”, afirmó Trump, adelantando que también eliminará campamentos de personas sin hogar y endurecerá las medidas contra “delincuentes juveniles que aterrorizan la capital”.

Una ofensiva que irá más allá

Cabe señalar que el mandatario aseguró que esta intervención es “solo el inicio” de una operación nacional para recuperar ciudades que, según él, están “amenazadas por la violencia callejera y la inmigración ilegal”.

“No vamos a perder nuestras ciudades. Empezamos fuerte en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido… pero esto irá más allá”, advirtió.

Comentarios