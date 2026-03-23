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Internacional

Despliegan agentes del ICE operativos en aeropuertos de EUA

Homan explicó que los agentes ayudarán a la TSA 'a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados', como vigilar la salida

  • 23
  • Marzo
    2026

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron este lunes operativos en los aeropuertos John F. Kennedy y Newark en Nueva York

"La Autoridad Portuaria espera que todo el personal destinado a colaborar en las tareas de control de pasajeros reciba la formación adecuada y se centre en apoyar las operaciones de control", apuntó un portavoz 

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que Estados Unidos desplegaría a partir de hoy a agentes de ICE para ayudar a los trabajadores del Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que llevan sin cobrar desde febrero.

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Durante una entrevista, Homan explicó que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, lo que provoca que las filas se vuelvan largas en importantes aeropuertos.

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Este despliegue tiene lugar después de que un avión de Air Canada procedente de Montreal y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria colisionaran en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Queens.

Te recomendamos: Choque entre avión y camión en aeropuerto de NY deja dos muertos

Trump amenaza con desplegar a ICE en aeropuertos de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con asignar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a labores de seguridad en aeropuertos si los demócratas no aprueban el financiamiento de la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lanzó un ultimátum al Congreso:

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo (…) trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con desplegar a ICE en aeropuertos de EUA

 


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