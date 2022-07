Detienen a doctor por abusar de mujer durante operación

A la paciente se le estaba realizando una cesárea cuando el sujeto cometió el delito.

El médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra fue detenido después de que fuera captado abusando sexualmente de una paciente embarazada durante una cesárea en Río de Janeiro, Brasil.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes en el Hospital de la Mujer Heloneida Studart, localizado en el municipio de Sao Joao de Mertiti.

Desde hace un mes, un grupo de enfermeras comenzó a notar el extraño comportamiento del médico, por lo que decidieron vigilarlo y grabarlo con una celular escondido en una sala de cirugía.

De acuerdo con la Delegación Especializada de Atención a la Mujer (Deam) de Sao Joao de Mertiti, menciona que fueron dos detonantes los que levantaron la sospecha: el médico utilizaba más anestesia de lo normal para dormir a las pacientes, dejándolas inconscientes, y porque durante las cesáreas se aislaba en una zona separada por una sábana, muy cerca de la cabeza de la mujer, realizando movimientos que a todos les resultaban extraños.

Según un empleado, era tanta la anestesia que Giovanni le ponía a las pacientes que ni siquiera podían sostener a sus bebés, todo lo contrario cuando las mujeres eran atendidas por otros anestesiólogos.

El video que lo incrimina

En el video se ve a la paciente acostada en la camilla, inconsciente. En el lado izquierdo se ve al equipo quirúrgico del hospital iniciando la cesárea. Mientras tanto, en el lado derecho de la sábana, a menos de un metro de sus compañeros, Giovanni se baja el cierre del pantalón, saca el pene y lo introduce en la boca de la mujer embarazada.

Durante el abuso, que dura 10 minutos, el anestesiólogo trata de moverse poco para que nadie en la habitación se dé cuenta. Cuando termina, toma un pañuelo y limpia a la víctima para ocultar las huellas del crimen.

Tras ver las imágenes aterradoras, inmediatamente alertaron a los jefes del hospital y a la policía y, posteriormente, se realizó la captura del presunto agresor de 32 años.

Asimismo se informa que la gasa que utilizó Quintella Bezerra para limpiar la boca de su víctima ya está en manos de las autoridades para que el material biológico sea analizado. Además, se incautó la droga usada para sedar a la víctima.

Quintella Bezerra fue acusado de violación en estado de vulnerabilidad por lo que estaría enfrentando una pena de entre 8 y 15 años de prisión.

#13Jul



¡DE ESPANTO! Anestesiólogo en Brasil abusa de una paciente durante una cesárea



La paciente estaba sedada para realizarle la cesárea. Cuando inicia el proceso, el anestesiólogo Giovanni Quintella Bezerra abusa de ella mientras está dormida.



: Cortesía@ImpactoVEpic.twitter.com/U3UwZY7E1Q — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) July 13, 2022

Asimismo, las autoridades investigan su Giovanni cometió violencia obstétrica y puso en riesgo la vida de las pacientes al utilizar más anestesia de la necesaria para los procedimientos. Luego de la investigación, se podrán imputar nuevos delitos al anestesiólogo.

Giovanni también responde a una demanda por negligencia médica. Hizo un diagnóstico erróneo, y la paciente quedó en coma y perdió el dedo gordo del pie, según informó el medio brasileño.

Todo apunta a que es un violador serial

El médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra es investigado hasta este martes por cinco posibles violaciones, además del registrado en video, cometidos en al menos dos hospitales de Río, informó la investigadora principal del caso Bárbara Lomba.

Dos de los casos por los que se le investiga fueron los previos al parto grabado.

"Todo indica que es un violador en serie, realmente, porque hay muchos indicios de reincidencia", dijo Lomba.

Declaraciones de posibles víctimas

El esposo de una de las presuntas nuevas víctimas dijo que fue sacado del quirófano por Giovanni Quintella, incluso antes de que terminara su nacimiento del hijo.

"El tipo que da la anestesia me dijo que me fuera a la mitad. Ni siquiera había visto al niño y mi esposa ya se había dormido", dijo el esposo cuando llegó a la comisaría.

Según el esposo de la presunta víctima, reconoció al anestesiólogo en la televisión. Según él, el sentimiento es de ira.

"Cuando le vi la cara en la televisión era él. Mucha bronca. Estamos ahí confiando en los médicos y pasa algo así", lamentó.

Por otra parte, la madre de una presunta víctima también recordó que su hija contó lo que le pasó en el quirófano durante el parto. Según su madre, la presunta víctima pensó que tenía una alucinación.

"Quiero justicia. Mi hija está deprimida, por lo que pasó ahí. Dijo: 'Mamá, creo que tuve una alucinación, no es posible'. Vino a mi cuarto y durmió todo el día", reveló la madre.

Otra paciente de Giovanni Quintella dijo estar sorprendida por el procedimiento adoptado por el anestesiólogo cuando tuvo su tercer hijo, el pasado 5 de junio.

"Fue extraño porque estaba completamente sedada, con anestesia general. Esta es mi tercera cesárea y esto nunca me había pasado las otras veces", declaró.

"Luego tuve una ligadura de trompas y recuerdo tener dolor en la nuca, estaba lenta y no pensé que fuera normal que el dolor en la cabeza no desapareciera. No puedo garantizar si algo pasó, estaba inconsciente, pero no noté nada diferente en mi cuerpo", completó.

Con información de Info7.mx.