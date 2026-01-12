Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
dsvrswvg_bbc3f901b2
Nuevo León

Santiago refuerza operativo ante segunda tormenta invernal

El municipio de Santiago activó acciones preventivas por la tormenta invernal, con calentadores, paradas emplayadas y apoyo a personas vulnerables

  • 12
  • Enero
    2026

El presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, puso en marcha un operativo especial para proteger a la ciudadanía, en particular a quienes se trasladan desde temprana hora a sus centros de trabajo y escuelas.

Como parte de las acciones inmediatas, el municipio instaló calentadores y realizó el emplayado de paradas de camión, con el objetivo de reducir la exposición al frío y brindar mayor seguridad a los usuarios del transporte público.

aebs r.JPG

El alcalde explicó, a través de un video difundido en redes sociales, que el operativo inició desde la madrugada para apoyar a las personas que salen muy temprano de sus hogares.

“Arrancamos desde la madrugada del día de ayer y hoy el operativo para poder emplayar todas las paradas de camión y mantener un poco el calor dentro de ellas, para la gente que sale muy temprano a trabajar; además, instalamos calentadores para quienes esperan el autobús para llegar a sus destinos”, señaló.

aqsevgew.JPG

Operativo carrusel y regreso a clases

De la Peña Marroquín informó que también se implementó un operativo carrusel en la Carretera Nacional, con el fin de verificar que no se presenten situaciones de riesgo ante la onda gélida, tomando en cuenta el regreso a clases de niñas y niños.

dvgewase.JPG

“Estaremos realizando un operativo carrusel en toda la Carretera Nacional para verificar que no se presente ninguna situación de riesgo”, añadió.

Condiciones climáticas y atención social

Durante la mañana de este lunes se registraron temperaturas de 0 grados en la zona de la Sierra, donde se reportó pavimento resbaladizo por lluvia engelante, mientras que en la zona urbana el termómetro marcó 5 grados.

frbea swdre.JPG

De manera paralela, Protección Civil Santiago mantiene operativos permanentes en comunidades urbanas y de la Sierra para supervisar puntos de riesgo y brindar apoyo a personas en situación de calle, a quienes se les han entregado cobijas y, de ser necesario, trasladados al albergue temporal del Centro DIF El Cercado.

Finalmente, el presidente municipal exhortó a la población a seguir las recomendaciones preventivas, ante el pronóstico de un nuevo descenso de temperatura, y aseguró que a través de las redes sociales oficiales se informará oportunamente sobre las acciones en curso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

436b1f6e_8b35_48b0_b7f0_ecb88fb1c212_001a5bfe2c
San Pedro activa operativo por frente frío en paradas urbanas
EH_DOS_FOTOS_1_c814504ca9
Capturan a dos implicados en homicidio de Carlos Manzo
INFO_7_UNA_FOTO_2_eacf3cfd68
Manuel Guerra apoya a hombre en situación de calle con empleo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×