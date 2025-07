Difunde Casa Blanca imagen de Trump como 'Superman'

La cuenta oficial de la Casa Blanca en Instagram sorprendió este jueves 10 de julio al publicar una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizado como "Superman", con una pose heroica y acompañado de las palabras “Truth” (Verdad), “Justice” (Justicia) y la frase “The American Way” (A la manera estadounidense).

La imagen, elaborada con inteligencia artificial (IA), acumula ya más de 55 mil ‘me gusta’ y 10 mil comentarios en pocas horas.

Con el cuerpo cubierto por el icónico traje azul y rojo con la “S” en el pecho, Trump es presentado como “THE SYMBOL OF HOPE” (El símbolo de la esperanza), según el texto que acompaña la imagen.

La publicación parece buscar proyectar una imagen épica y heroica del mandatario, en un momento clave rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq