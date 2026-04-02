Austria rechaza uso de su espacio aéreo en operaciones de EUA

El Gobierno de Austria decidió rechazar diversas solicitudes de Estados Unidos para utilizar su espacio aéreo en operaciones militares vinculadas al conflicto con Irán, en una postura que reafirma su histórica política de neutralidad.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Marcel Taschwer, explicó que la negativa responde a principios constitucionales.

“Austria debe rechazar sobrevuelos, debido a su neutralidad, cuando su espacio aéreo es usado por una de las partes de un conflicto”, declaró en entrevista.

Aunque no se detalló el número exacto de solicitudes, el funcionario confirmó que fueron “varias” y que cada caso fue evaluado de manera individual en coordinación con el Ministerio de Exteriores.

La decisión también ha abierto el debate político al interior del país. Integrantes del Partido Socialdemócrata (SPÖ), que forma parte de la coalición de Gobierno, han planteado ir más allá.

Algunas voces dentro del partido han solicitado prohibir de forma general el tránsito de aeronaves militares estadounidenses con destino al Golfo Pérsico, como una medida más estricta para garantizar la neutralidad.

Una política con raíces históricas

Austria mantiene una política de neutralidad desde 1955, establecida en su Constitución.

Este principio le impide integrarse a alianzas militares y le obliga a no permitir el uso de su territorio, incluido el espacio aéreo, para operaciones bélicas.

Esta postura ha sido clave en su política exterior durante décadas, especialmente en escenarios de tensión internacional.

Europa cierra filas parcialmente

La decisión de Austria no es aislada. En los últimos días, varios países europeos han adoptado medidas similares ante el conflicto en Medio Oriente.

España anunció el cierre de su espacio aéreo a vuelos militares relacionados con la crisis, mientras que Italia rechazó el aterrizaje de aeronaves estadounidenses en una base en Sicilia.

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Por su parte, Francia y Suiza también han impuesto restricciones a los sobrevuelos militares, lo que evidencia una postura más cautelosa en la región.

Tensiones con Washington

Estas decisiones han generado incomodidad en Estados Unidos. El presidente Donald Trump expresó su descontento y advirtió que, una vez finalizado el conflicto, Washington podría reconsiderar su relación con la OTAN.

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