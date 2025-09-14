Cerrar X
Internacional

Ecuador incauta 12 toneladas de droga que iban a México y EUA

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la incautación de 12 toneladas de droga destinadas a Estados Unidos y México

  • 14
  • Septiembre
    2025

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la incautación de 12 toneladas de droga destinadas a Estados Unidos y México.

La operación fue resultado del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la agencia antidrogas de Estados Unidos y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

En cinco operativos se logró la aprehensión de 16 personas y la confiscación de la droga, según informó el ministro en su cuenta de X, donde compartió un video de los bultos decomisados, sin precisar el tipo de sustancia.

“Continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes”, afirmó Reimberg, aunque no especificó el lugar ni la fecha de las operaciones.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y con puertos estratégicos como Guayaquil, se ha consolidado como un punto clave para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.

El país es el tercero a nivel mundial en decomisos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord de cerca de 300 toneladas en 2024.

En el primer semestre de este año, se incautaron aproximadamente 105 toneladas, principalmente cocaína, según datos oficiales.


