Egipto y Palestina discuten reconstrucción de Gaza

El Ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, y el vicepresidente palestino, Hussein al-Sheikh, sostuvieron este domingo una conversación telefónica para abordar la reconstrucción de Gaza y la situación política en los territorios palestinos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

Ambos discutieron los preparativos para una conferencia de reconstrucción de Gaza que Egipto acogerá el próximo mes, instando a un mayor apoyo y financiamiento internacionales para atender las necesidades humanitarias y de desarrollo de los palestinos.

También trataron los esfuerzos para reconciliar a las facciones palestinas y las reformas en la Autoridad Palestina, además del decreto del presidente Mahmoud Abbas que nombra a al-Sheikh como presidente interino en caso de vacancia hasta las elecciones.

La llamada se produjo tras reuniones en El Cairo el jueves entre Hamas y Fatah sobre los arreglos de posguerra en Gaza, y otras conversaciones ese día entre facciones palestinas sobre la segunda fase de un plan de paz respaldado por Estados Unidos, que apoya el alto al fuego en Gaza vigente desde el 10 de octubre.

Este alto al fuego detuvo la ofensiva militar israelí, que dejó más de 68 mil palestinos muertos y 170 mil heridos, según autoridades palestinas.

