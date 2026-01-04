Podcast
Internacional

Netanyahu respalda protesta en Irán; pide frenar programa nuclear

Benjamín Netanyahu dijo que Israel apoya la lucha del pueblo iraní por libertad y justicia, en medio de protestas que ya cumplen una semana

  • 04
  • Enero
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que su gobierno se “identifica con la lucha del pueblo iraní”, en referencia a las protestas que desde hace una semana sacuden a Irán, de acuerdo con un comunicado difundido por su oficina tras la reunión del gabinete.

“Nos identificamos con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad y justicia. Y es muy posible que estemos en un momento en que el pueblo iraní esté tomando las riendas de su destino”, declaró el mandatario.

Protestas se transforman en movimiento político

Irán cumplió este sábado una semana de manifestaciones, las más prolongadas desde 2022.

Aunque comenzaron como protestas por el deterioro económico y la alta inflación, rápidamente derivaron en consignas políticas dirigidas contra la República Islámica y su sistema de gobierno.

Las movilizaciones han generado tensión interna y una respuesta cada vez más firme por parte de las autoridades iraníes.

Jameneí exige respuesta contundente

Ante la situación, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reapareció públicamente para exigir una respuesta dura contra quienes calificó como “alborotadores”.

Al mismo tiempo, intentó diferenciar entre las protestas económicas de comerciantes y las manifestaciones políticas que cuestionan al régimen.

Reunión con Trump y postura sobre Irán

Netanyahu recordó que el pasado domingo sostuvo un nuevo encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump, el quinto del año, en el que abordaron el alto el fuego en la Franja de Gaza y la situación regional.

“Por supuesto, también hablamos de Irán”, señaló el primer ministro israelí, al reiterar la postura común de ambos líderes sobre la necesidad de impedir el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

Llamado a supervisión internacional

Netanyahu subrayó que Israel y Estados Unidos coinciden en la necesidad de retirar los cerca de 400 kilogramos de material enriquecido de Irán y someter los sitios nucleares a una supervisión internacional “estrecha y real”, en medio de la creciente tensión regional y las protestas internas en el país asiático.


