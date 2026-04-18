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Internacional

Hillary Clinton respalda a líderes progresistas en Barcelona

La exsecretaria de Estado envió un mensaje en video donde llamó a defender la justicia, la igualdad y la esperanza frente a la desinformación

  • 18
  • Abril
    2026

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton envió este sábado un mensaje de apoyo a líderes progresistas de todo el mundo reunidos en Barcelona, en el marco del encuentro internacional Global Progressive Mobilisation.

El mensaje, difundido a través de un video proyectado durante la sesión plenaria de clausura, destacó la importancia del compromiso político en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Clinton agradeció a los organizadores y participantes del evento, subrayando la relevancia de su labor.

 “Vuestro compromiso y vuestra entrega importan más que nunca”, expresó ante los asistentes.

La exprimera dama también hizo un llamado a mantener firmes los valores progresistas: “Sigamos defendiendo la libertad, la justicia, la igualdad y una idea muy sencilla, pero muy poderosa: entre todos podemos construir un futuro mejor”.

También te puede interesar: Sheinbaum reivindica la democracia como 'poder del pueblo'

Un llamado global

En su intervención, Clinton señaló que la ciudadanía en distintas partes del mundo demanda mayores niveles de dignidad, seguridad y oportunidades, especialmente para las nuevas generaciones.

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A su juicio, el trabajo de los dirigentes reunidos en Barcelona forma parte de un movimiento global más amplio que busca fortalecer principios democráticos.

La exfuncionaria estadounidense destacó que este esfuerzo colectivo implica defender “la verdad por encima de la desinformación y los bulos”, así como priorizar “los derechos por encima de la opresión” y “la esperanza por encima del miedo”.

El encuentro en Barcelona reunió a representantes de fuerzas socialistas y progresistas internacionales, en un foro orientado a coordinar estrategias frente a los desafíos políticos y sociales actuales.


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