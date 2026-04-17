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Internacional

Venezuela recibe a 328 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Un total de 328 migrantes venezolanos llegaron este viernes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

  • 17
  • Abril
    2026

Un total de 328 migrantes venezolanos llegaron este viernes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos, como parte del programa gubernamental conocido como “Gran Misión Vuelta a la Patria”.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, en el grupo viajaban 282 hombres, 29 mujeres y 17 menores de edad. La aeronave partió desde Arizona y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Parte de un acuerdo bilateral

Este vuelo corresponde al número 134 desde que Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio en 2025 para facilitar la repatriación de ciudadanos venezolanos, mecanismo que se ha mantenido pese a tensiones políticas entre ambos países.

A la llegada, los migrantes fueron recibidos por autoridades gubernamentales, entre ellas el diputado Pedro Infante, quien actualmente encabeza el programa de retorno.

El arribo de este grupo se suma a otros vuelos recientes. Apenas el miércoles, 316 migrantes regresaron también desde Arizona, reflejando la continuidad de estas operaciones.

eua deportaciones migrantes

Según cifras oficiales, más de 20,000 venezolanos han retornado a su país desde febrero de 2025 mediante estos vuelos de repatriación.

Además, el Gobierno informó que en los primeros 100 días de la administración encabezada por Delcy Rodríguez han regresado más de 5,000 migrantes, como parte de esta estrategia.

El programa “Vuelta a la Patria” busca facilitar el regreso de ciudadanos venezolanos desde el extranjero, en medio de un contexto regional marcado por flujos migratorios constantes y cambios en las políticas migratorias de países como Estados Unidos.


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