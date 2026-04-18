Irán afirmó haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente se intensificó este sábado luego de que se reportaran ataques contra dos buques con bandera de India que transportaban petróleo iraquí en el estrecho de Ormuz, mientras Irán anunció la imposición de un control estricto sobre esta crucial vía marítima.

El estrecho, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, quedó nuevamente bajo restricciones tras una breve reapertura, en respuesta al bloqueo que, según Teherán, mantiene Estados Unidos sobre sus puertos.

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SON DAKİKA | Irak petrolü taşıyan iki Hint bayraklı gemi Hürmüz Boğazı'nda İran donanması tarafından vuruldu pic.twitter.com/FJD64vKd2u — GERÇEK BU_ (@GERCEK_BU_2) April 18, 2026

Control militar y restricciones

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, informó que la vía se encuentra bajo “estricta gestión y control” de las Fuerzas Armadas iraníes.

Según explicó, aunque previamente se había permitido el paso limitado de algunos buques como gesto durante negociaciones, esta medida fue revocada ante lo que calificó como incumplimientos por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito, la situación permanecerá bajo control riguroso”, advirtió.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el estrecho “no permanecerá abierto” si continúan las restricciones, y acusó de “afirmaciones falsas” al presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró recientemente que la ruta estaba completamente operativa.

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La situación se da en paralelo a un frágil alto el fuego entre Israel y Líbano, que ha registrado incidentes en las últimas horas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que su país mantiene objetivos militares en la región, mientras que el grupo Hezbolá advirtió que permanece preparado ante posibles acciones.

El endurecimiento del control en el estrecho de Ormuz y los ataques a embarcaciones elevan la preocupación internacional por el suministro energético y la seguridad marítima.

Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada en esta ruta estratégica podría tener repercusiones significativas en los mercados globales de petróleo y en la estabilidad geopolítica de la región.

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