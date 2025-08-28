Cerrar X
Internacional

El secretario de Estado de EUA viajará a México la próxima semana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México la próxima semana, busca avanzar en temas clave para la diplomacia de Donald Trump

  • 28
  • Agosto
    2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana, dos visitas en las que busca avanzar en temas clave para la diplomacia del Gobierno de Donald Trump como la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial o contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

En México está previsto que Rubio converse sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral que busca una mayor coordinación para combatir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, especialmente fentanilo, y el de armas hacia México para cortar el suministro de los carteles.

En Quito, la visita de Rubio tendrá especial foco en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado este jueves, en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China, en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca redibujar la deuda contraída con el gigante asiático.


