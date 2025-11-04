Cerrar X
inter_elecciones_eua_ny_06e35e48e7
Internacional

Elecciones en NY: la mayor participación desde 2001, según datos

Según datos oficiales preliminares, más de 1,45 millones de personas ya habían votado para antes de las 15:00 horas (tiempo local)

  • 04
  • Noviembre
    2025

Este martes se registró la mayor participación en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York desde 2001, pues, según datos oficiales preliminares, más de 1,45 millones de personas ya habían votado para antes de las 15:00 horas (tiempo local).

De acuerdo con la prensa local, 717,000 personas ya habían acudido a esa hora a las urnas, además de los 735,000 que participaron durante el periodo de voto anticipado, lo que supera con creces la participación registrada en los últimos comicios a la alcaldía.

Según The New York Times, a este ritmo se podría alcanzar los dos millones de votantes al cierre de las urnas a las 21:00 horas (tiempo local).

Este aumento en la participación se explica, en parte, por la alta competencia de los candidatos, la demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

En los sondeos más recientes, Mamdani continúa liderando con un 46,1% y aventaja en 14,3 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8%. Sliwa se queda con el 16,3%.

En otra encuesta, pero ahora de Atlas Intel, el demócrata sigue con la ventaja, pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9% frente a un 39,4%, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, según la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal. No obstante, su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido demócrata y los moderados.

Pese a esto, el presidente Donald Trump lo ha tildado de "comunista" e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

De ganar las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Mamdani, de 34 años, se convertiría en el alcalde más joven de la ciudad desde 1982 y también el primero con ascendencia musulmana.

El político, nacido en Uganda, votó a primera hora de este martes en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado", recoge la cadena ABC News.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_bombardeos_venezuela_093a007b95
Trump considera bombardear a cárteles de otros países
shein_francia_30246a7c3f
Tras bloqueo a la plataforma, Shein abre tienda física en París
explosion_kentucky_06367010f1
Mueren siete en accidente aéreo en aeropuerto de Louisville
publicidad

Últimas Noticias

trump_bombardeos_venezuela_093a007b95
Trump considera bombardear a cárteles de otros países
EH_UNA_FOTO_1_e0fb9f893b
Hallan sin vida a familia reportada como desaparecida en Reynosa
681e0421_e4cc_4233_90e5_375463bbfda8_1245e31840
Localizan con vida a menor desaparecida en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×