Elecciones en NY: la mayor participación desde 2001, según datos

Este martes se registró la mayor participación en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York desde 2001, pues, según datos oficiales preliminares, más de 1,45 millones de personas ya habían votado para antes de las 15:00 horas (tiempo local).

De acuerdo con la prensa local, 717,000 personas ya habían acudido a esa hora a las urnas, además de los 735,000 que participaron durante el periodo de voto anticipado, lo que supera con creces la participación registrada en los últimos comicios a la alcaldía.

Según The New York Times, a este ritmo se podría alcanzar los dos millones de votantes al cierre de las urnas a las 21:00 horas (tiempo local).

Este aumento en la participación se explica, en parte, por la alta competencia de los candidatos, la demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

En los sondeos más recientes, Mamdani continúa liderando con un 46,1% y aventaja en 14,3 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8%. Sliwa se queda con el 16,3%.

En otra encuesta, pero ahora de Atlas Intel, el demócrata sigue con la ventaja, pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9% frente a un 39,4%, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, según la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal. No obstante, su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido demócrata y los moderados.

Pese a esto, el presidente Donald Trump lo ha tildado de "comunista" e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

De ganar las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Mamdani, de 34 años, se convertiría en el alcalde más joven de la ciudad desde 1982 y también el primero con ascendencia musulmana.

El político, nacido en Uganda, votó a primera hora de este martes en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado", recoge la cadena ABC News.

