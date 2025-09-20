Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T113435_564_41cd10f6b0
Internacional

Encarcelan adulta mayor por estrangular a una amiga en España

Autoridades de España detuvieron a una mujer de la tercera edad luego de aparentemente utilizar el cable de la aspiradora para asfixiar a su amiga

  • 20
  • Septiembre
    2025

Autoridades dictaron prisión provisional contra una mujer británica de la tercera edad por presuntamente estrangular con el cable de una aspiradora en la localidad de Alicante, España.

La detenida es investigada por el delito de homicidio, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Aparentemente, la mujer privó de la vida a su compatriota de 66 años cuando pasaban unos días en un departamento de Benidorm.

El crimen ocurrió en una zona frecuentada por los turistas británicos, pero fue una tercera visitante del Reino Unido quien dio aviso a las autoridades, después de que la presunta asesina le confesara el homicidio.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4_854e2961df
California prohíbe a agentes de Inmigración ocultar su identidad
EH_UNA_FOTO_2_dd1045bd01
Funeral Kirk genera tensión y medidas extremas de seguridad
1141b960_0f47_11f0_a74f_d578722e9e63_jpg_bd442f3ecc
uscan impedir pena de muerte en caso de asesinato de CEO en EU
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d0ef2eb221
América reacciona y rescata empate en el Gigante de Acero
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
EH_UNA_FOTO_5_ee29f77dd3
Tercer camión cae en socavón de CDMX en menos de un mes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Muere en accidente aéreo en García conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×