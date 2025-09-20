Encarcelan adulta mayor por estrangular a una amiga en España

Autoridades dictaron prisión provisional contra una mujer británica de la tercera edad por presuntamente estrangular con el cable de una aspiradora en la localidad de Alicante, España.

La detenida es investigada por el delito de homicidio, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Aparentemente, la mujer privó de la vida a su compatriota de 66 años cuando pasaban unos días en un departamento de Benidorm.

El crimen ocurrió en una zona frecuentada por los turistas británicos, pero fue una tercera visitante del Reino Unido quien dio aviso a las autoridades, después de que la presunta asesina le confesara el homicidio.

