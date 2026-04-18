España, México y Brasil llaman a respetar integridad de Cuba

Los gobiernos de España, México y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su “enorme preocupación” por la situación humanitaria en Cuba y subrayaron la necesidad de respetar la integridad territorial del país caribeño.

El pronunciamiento se da ante lo que calificaron como una “dramática situación” que enfrenta la población cubana, llamando a evitar acciones que puedan agravar las condiciones de vida o contravenir el Derecho Internacional.

Llamado a solución pacífica

En el documento, los tres países reiteraron su compromiso con el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, destacando principios como la igualdad soberana, la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias.

Asimismo, hicieron un llamado a un diálogo “sincero y respetuoso” que permita encontrar una solución duradera a la situación en la isla y garantice que el pueblo cubano pueda decidir su futuro.

Apoyo humanitario coordinado

Los gobiernos también anunciaron su intención de incrementar de forma coordinada la ayuda humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento de la población cubana, en medio de la crisis que atraviesa el país.

"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota.

El pronunciamiento ocurre en un momento de tensión internacional en torno a Cuba, donde el presidente Miguel Díaz-Canel ha afirmado que el país no busca conflicto, pero sí está preparado para defenderse ante cualquier escenario de intervención.

Paralelamente, se han reportado acercamientos diplomáticos iniciales entre Cuba y Estados Unidos, mientras continúan versiones sobre posibles planes militares estadounidenses, aunque sin confirmación oficial.

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