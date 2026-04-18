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Internacional

Macron acusa a Hezbolá tras muerte de soldado francés en Líbano

Un soldado francés de la misión de la ONU en Líbano murió y otros tres resultaron heridos tras un ataque en el sur del país

  • 18
  • Abril
    2026

Un soldado francés integrante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) murió este sábado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras un ataque armado en el sur del país, en un episodio que eleva nuevamente la tensión en la región.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló directamente a la milicia chií Hezbolá como responsable del ataque y exigió a las autoridades libanesas actuar de inmediato.

“Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá”, expresó el mandatario, quien también demandó la detención de los responsables y garantías de seguridad para las fuerzas internacionales.

Emboscada durante misión de desminado

De acuerdo con la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, el ataque ocurrió cuando los soldados participaban en una misión de la FINUL para despejar artefactos explosivos en una carretera.

La funcionaria explicó que un “grupo armado” abrió fuego a corta distancia, provocando que uno de los elementos resultara gravemente herido.

“Fue socorrido en medio del tiroteo por sus camaradas, que no lograron reanimarle”, detalló.

El militar fallecido fue identificado como el sargento Florian Montorio, integrante del 17 Regimiento de Paracaidistas de Montauban, con 18 años de servicio en el Ejército francés.

Heridos graves y traslado a hospitales

En el mismo ataque, tres soldados más resultaron heridos. Según el Ministerio de Exteriores de Francia, dos de ellos se encuentran en estado grave.

Medios franceses reportaron que los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a un hospital en Beirut, mientras que el tercer elemento recibió atención médica en el sur del Líbano.

Macron confirmó que todos los lesionados fueron evacuados para su atención.

Tras el ataque, el presidente francés sostuvo conversaciones telefónicas con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro, Nawaf Salam, a quienes pidió reforzar la seguridad de los cascos azules desplegados en la región.

Por su parte, las autoridades libanesas condenaron el ataque, expresaron sus condolencias y reiteraron su rechazo a cualquier acto de violencia contra la FINUL.

Sin embargo, Hezbolá negó estar involucrado en la emboscada, según reportes de medios internacionales.


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