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Coahuila

Hallan cuerpo 26 en Pasta de Conchos, a dos décadas de tragedia

Autoridades confirmaron la recuperación del cuerpo 26 de los 65 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, tras la explosión del 19 de febrero de 2006

  • 18
  • Abril
    2026

A más de 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, autoridades federales confirmaron la recuperación del cuerpo número 26 de los trabajadores que quedaron atrapados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.

El hallazgo se realizó la noche del viernes como parte de los trabajos de rescate reactivados en la zona, luego de años de suspensión y de una demanda persistente por parte de familiares de las víctimas.

Con este avance, suman 26 los restos localizados de los 65 mineros que quedaron sepultados tras la explosión, considerada una de las tragedias más graves de la industria minera en México.

La mina, ubicada en el ejido Santa María, operaba bajo concesión de Grupo México e Industrial Minera México, empresas que desde el inicio han sido señaladas por familiares y organizaciones debido a presuntas condiciones de inseguridad en su operación.

Las labores de búsqueda continúan en distintos puntos del complejo, con el objetivo de recuperar el total de los cuerpos y avanzar en el proceso de reparación para las familias.

Para los deudos, la recuperación de los restos representa no solo un acto de dignidad, sino también parte de una deuda pendiente en materia de justicia y esclarecimiento de responsabilidades por lo ocurrido.


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