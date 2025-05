Esperan miles en la Plaza de San Pedro la primera fumata

La Plaza de San Pedro se llena de expectación mientras miles de personas, entre fieles y curiosos, se congregan a la espera de la primera fumata que anuncie el resultado de la primera ronda de votaciones del cónclave.

Los 133 cardenales electores se encuentran encerrados en la Capilla Sixtina tras la tradicional procesión y el cierre de las puertas.

La primera votación está programada para esta tarde, y la tradición dicta que el color del humo que salga de la chimenea en el techo de la capilla revelará el resultado: humo blanco significa elección de un nuevo papa, mientras que el humo negro indica que el cónclave continúa.

Crowds wait for the smoke which will reveal the result of the first conclave ballot. pic.twitter.com/4v4TDzGrwB