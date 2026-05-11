El hombre más rico de África invertirá en refinería regional

El empresario nigeriano Aliko Dangote, considerado el hombre más rico de África, anunció este lunes que comenzará este mismo año el proyecto para desarrollar una refinería regional de petróleo que abastezca a África oriental.

El anuncio se realizó durante la primera jornada de la Cumbre África Adelante, celebrada en la ciudad de Nairobi, donde participan cerca de 30 jefes de Estado y de Gobierno africanos.

“El presidente habló sobre la refinería de África oriental, sucederá. Comenzará este año”, afirmó Dangote durante su intervención en la Universidad de Nairobi.

Ruto busca reducir dependencia energética

Horas antes, el presidente de Kenia, William Ruto, había solicitado formalmente al magnate realizar un estudio para instalar la refinería en las ciudades de Tanga, Mombasa o Lamu, todas ubicadas sobre el océano Índico.

El proyecto, acordado entre Kenia, Uganda y Tanzania, tendría una inversión estimada de entre $16 mil y $20 mil millones de dólares.

Ruto aseguró que la iniciativa busca aprovechar los recursos petroleros de la región y disminuir la vulnerabilidad energética de África oriental frente a conflictos internacionales.

“Ya no queremos ser rehenes del estrecho de Ormuz. No queremos ser rehenes de guerras iniciadas por otros”, declaró el mandatario keniano.

Refinería de Nigeria, modelo para la región

La propuesta toma como referencia el éxito de la refinería de Dangote en Nigeria, considerada la más grande del continente africano.

La planta alcanzó recientemente su máxima capacidad de operación y ha permitido a Nigeria avanzar hacia la autosuficiencia en combustibles.

El modelo despertó interés entre varios países africanos tras el impacto provocado por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Cabe señalar que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado tensiones en las cadenas globales de suministro de petróleo y fertilizantes, afectando especialmente a economías africanas dependientes de importaciones.

El cierre parcial de rutas comerciales y el aumento de costos energéticos han llevado a varias naciones del continente a buscar alternativas regionales para garantizar el abasto de combustible.

Ruto adelantó que el Gobierno keniano utilizará recursos del fondo nacional de infraestructura para participar en el financiamiento de la obra y compartir los beneficios económicos derivados de la operación.

“Vamos a usar nuestros recursos africanos para industrializar nuestra región”, concluyó el presidente keniano.

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