Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Papa_Leon_XIV_desea_visitar_Mexico_56ae0a923c
Nacional

México en la mira: León XIV revela su deseo de visitar el Tepeyac

El Pontífice agradeció el trabajo pastoral en el país y expresó su intención por visitar uno de los santuarios marianos más importantes del mundo

  • 14
  • Enero
    2026

El deseo del Papa León XIV de viajar a México volvió a ponerse sobre la mesa, luego de una reunión privada con el cardenal Carlos Aguiar Retes en el Vaticano. Aunque no existen fechas ni agenda confirmadas, el pontífice aseguró que espera estar “pronto” en territorio mexicano.

Durante el encuentro, el arzobispo primado de México presentó al Papa un balance del trabajo pastoral que se vive en la capital del país, acompañado del avance del proceso sinodal y de la labor comunitaria que realizan sacerdotes, religiosas y laicos en las parroquias.

La conversación derivó en un tema inevitable: México.

Aguiar Retes reiteró la invitación para que el pontífice viaje a la Basílica de Guadalupe, visita que el Papa ha manifestado querer realizar desde los primeros meses de su elección.

Según lo expuesto por la Arquidiócesis Primada, León XIV agradeció el trabajo pastoral en el país y celebró el camino sinodal que se impulsa desde la Arquidiócesis.

También expresó su deseo de venir a encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

Por ahora, la posibilidad permanece en el plano de intención.

Ni la Santa Sede ni autoridades eclesiales mexicanas han confirmado fechas, ruta o ciudades por visitar. Aun así, la expectativa crece: de concretarse, sería el primer viaje pastoral del pontífice a México.

Visitas papales a México  

Papa Juan Pablo II

  • Es el pontífice que más veces visitó México: 5 viajes entre 1979 y 2002.
  • Su primera visita fue en enero de 1979, poco después de ser elegido Papa.

Juan-Pablo-II-visita-Mexico.jpg

Papa Benedicto XVI

  • Visitó México una sola vez, del 23 al 26 de marzo de 2012.
  • Su recorrido incluyó ciudades del Bajío como León, Guanajuato y Silao.

Benedicto-XVI-Mexico-visita.jpg

Papa Francisco

  • Hizo una visita oficial a México en febrero de 2016.
  • Estuvo seis días y recorrió varios estados: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

Papa-Francisco-Mexico-Visita.jpg

También te recomendamos: Papa León XIV abre etapa de reformas tras cerrar el Año Santo


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_5defc8c32e
Fortalecerá inversión de GM producción en Ramos Arizpe
inversion_pollo_sheinbaum_4e0818a345
Invertirá empresa productora de pollo en el norte de México
Captura_de_pantalla_2026_01_14_232933_ac5b8ba8ab
Trabajadores de AHMSA alistan plantón en el Zócalo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street abre en verde; Dow Jones sube 0.47%
EH_UNA_FOTO_5defc8c32e
Fortalecerá inversión de GM producción en Ramos Arizpe
Capturan_hombres_por_canibalismo_0226fbad55
Capturan a dos hombres por presunto canibalismo en Tabasco
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×