México en la mira: León XIV revela su deseo de visitar el Tepeyac

El deseo del Papa León XIV de viajar a México volvió a ponerse sobre la mesa, luego de una reunión privada con el cardenal Carlos Aguiar Retes en el Vaticano. Aunque no existen fechas ni agenda confirmadas, el pontífice aseguró que espera estar “pronto” en territorio mexicano.

Durante el encuentro, el arzobispo primado de México presentó al Papa un balance del trabajo pastoral que se vive en la capital del país, acompañado del avance del proceso sinodal y de la labor comunitaria que realizan sacerdotes, religiosas y laicos en las parroquias.

La conversación derivó en un tema inevitable: México.

Aguiar Retes reiteró la invitación para que el pontífice viaje a la Basílica de Guadalupe, visita que el Papa ha manifestado querer realizar desde los primeros meses de su elección.

Según lo expuesto por la Arquidiócesis Primada, León XIV agradeció el trabajo pastoral en el país y celebró el camino sinodal que se impulsa desde la Arquidiócesis.

También expresó su deseo de venir a encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

Por ahora, la posibilidad permanece en el plano de intención.

Ni la Santa Sede ni autoridades eclesiales mexicanas han confirmado fechas, ruta o ciudades por visitar. Aun así, la expectativa crece: de concretarse, sería el primer viaje pastoral del pontífice a México.

Visitas papales a México

Papa Juan Pablo II

Es el pontífice que más veces visitó México: 5 viajes entre 1979 y 2002.

Su primera visita fue en enero de 1979, poco después de ser elegido Papa.

Papa Benedicto XVI

Visitó México una sola vez, del 23 al 26 de marzo de 2012.

Su recorrido incluyó ciudades del Bajío como León, Guanajuato y Silao.

Papa Francisco

Hizo una visita oficial a México en febrero de 2016.

Estuvo seis días y recorrió varios estados: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

