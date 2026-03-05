Estados Unidos se arrepentirá por atacar buque de guerra: Irán

Irán denunció este jueves que el ataque al buque de guerra sufrido por el Iris-Dena, se perpetró sin previo aviso en aguas internacionales.

El Ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, calificó esta agresión como una "atrocidad", por lo que recalcó que los Estados Unidos se arrepentirá "amargamente" de estas acciones.

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas de las costas de Irán. La fragata Dena, huésped de la Marina de India con casi 130 marineros a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso. Grábense mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente el precedente que ha establecido."

Por su parte, el ayatolá Abdollah Javadi Amoli instó a tomar acciones contra Estados Unidos e Irán.

"Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros" recalcó durante una transmisión televisiva.

Esta es una de las pocas declaraciones en la que un clérigo pide levantarse en armas contra las fuerzas militares extranjeras, desde que el pasado sábado dio inicio el conflicto.

